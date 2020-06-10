Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 1 копейку после роста накануне

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,65 гривен за доллар, курс в покупке до 26,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,25 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6300 - 26,6500 грн/доллар, евро 30,2357 - 30,2584 грн/евро, российский рубль 0,3882 - 0,3886 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6300 26,6500 EUR/UAH 30,2357 30,2584 RUB/UAH 0,3882 0,3886

Торги по доллару на межбанке 9 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6450 - 26,6650 грн/доллар, евро 30,2447 - 30,2674 грн/евро, российский рубль 0,3878 - 0,3883грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,64 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно прогнозу аналитиков, курс гривны на этой неделе может достигнуть уровня 26,5 грн/доллар и продолжить движение в сторону 26 грн/доллар.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

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Автор: Александр Белоус