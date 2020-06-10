Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 1 копійку після зростання напередодні

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,65 гривень за долар, курс купівлі до 26,63 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 30,25 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6300 - 26,6500 грн/долар, євро 30,2357 - 30,2584 грн/євро, російський рубль 0,3882 - 0,3886 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6300 26,6500 EUR/UAH 30,2357 30,2584 RUB/UAH 0,3882 0,3886

Торги по долару на міжбанку 9 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6450 - 26,6650 грн/долар, євро 30,2447 - 30,2674 грн/євро, російський рубль 0,3878 - 0,3883 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс гривні на цьому тижні може досягти рівня 26,5 грн/долар і продовжити рух у бік 26 грн/долар.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус