НБУ впервые с начала месяца повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,64 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 июня установлен на таком уровне: 26,6412 гривен за 1 доллар (0,0407 грн). При этом курс доллара на 9 июня составляет 26,6005 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, доллар непрерывно дешевел с 28 мая, после того, как он достиг уровня 27 гривен. К 9 июня курс доллара упал до 26,60 гривен.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копеек до 26,63 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,99 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 9 июня справочный курс на уровне 26,64 грн/доллар, повысив его по сравнению с 5 июня (26,60 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,75 гривен за доллар. Курс евро снизился на 15 копеек до 30,11 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,49 (26,53 - 5 июня), продажи - 26,72 (26,77 - 5 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,60 (29,69 - 5 июня), продажи - 30,11 (30,26 - 5 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,41 - 5 июня), продажи 3,88 (3,88 - 5 июня) грн за 10 рублей.

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Автор: Александр Белоус