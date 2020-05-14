Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился до уровня 26,70 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,70 гривен за доллар, курс в покупке до 26,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 28,86 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6800 - 26,7000 грн/доллар, евро 28,8410 - 28,8600 грн/евро, российский рубль 0,3611 - 0,3615 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6800 26,7000 EUR/UAH 28,8410 28,8600 RUB/UAH 0,3611 0,3615

Напомним, 13 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6900 - 26,7200 грн/доллар, евро 28,9960 - 29,0286 грн/евро, российский рубль 0,3632 - 0,3640 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,68 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 мая установлен на таком уровне: 26,6897 гривен за 1 доллар (-0,1050 грн). При этом курс доллара на 13 мая составляет 26,7947 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон об обанкротившихся и национализированных банках дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает получить первый транш по программе с Международным валютным фондом (МВФ) Stand-by до конца мая на сумму 1,75 млрд долларов.

Автор: Александр Белоус