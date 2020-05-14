Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 26,70 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,70 гривень за долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 28,86 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7000 грн/долар, євро 28,8410 - 28,8600 грн/євро, російський рубль 0,3611 - 0,3615 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6800 26,7000 EUR/UAH 28,8410 28,8600 RUB/UAH 0,3611 0,3615

Нагадаємо, 13 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6900 - 26,7200 грн/долар, євро 28,9960 - 29,0286 грн/євро, російський рубль 0,3632 - 0,3640 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,68 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 травня встановлено на такому рівні: 26,6897 гривень за 1 долар (-0,1050 грн). При цьому курс долара на 13 травня становить 26,7947 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, прийнятий Верховною радою закон про збанкрутілі і націоналізовані банки дає "зелене світло" для підписання угоди з Міжнародним валютним фондом.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна розраховує отримати перший транш за програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) Stand-by до кінця травня на суму 1,75 млрд доларів.

Автор: Олександр Білоус