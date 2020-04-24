Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 29,09 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,0750 - 27,1000 грн/доллар, евро 29,0731 - 29,0999 грн/евро, российский рубль 0,3624 - 0,3629 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0750 27,1000 EUR/UAH 29,0731 29,0999 RUB/UAH 0,3624 0,3629

Напомним, 23 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0900 - 27,1300 грн/доллар, евро 29,2382 - 29,2814 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3535 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,01 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 апреля установлен на таком уровне: 27,0137 гривен за 1 доллар (-0,0399 грн). При этом курс доллара на 23 апреля составляет 27,0536 гривен за 1 доллар.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) до конца третьего квартала 2020 года намерен покупать на межбанковском валютном рынке при благоприятной ситуации до 20 млн долларов в день для наращивания международных резервов. Предыдущий индикатор, который действовал с конца 2019 года, составлял 50 млн долларов.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов до конца 2020 года с 29,3 млрд долларов 27,2 млрд долларов.