Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,10 гривень за долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 19 копійок до 29,09 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,0750 - 27,1000 грн/долар, євро 29,0731 - 29,0999 грн/євро, російський рубль 0,3624 - 0,3629 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0750 27,1000 EUR/UAH 29,0731 29,0999 RUB/UAH 0,3624 0,3629

Нагадаємо, 23 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1300 грн/долар, євро 29,2382 - 29,2814 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3535 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,01 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 квітня встановлено на такому рівні: 27,0137 гривень за 1 долар (-0,0399 грн). При цьому курс долара на 23 квітня становить 27,0536 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) до кінця третього кварталу 2020 року має намір купувати на міжбанківському валютному ринку за сприятливої ситуації до 20 млн доларів в день для нарощування міжнародних резервів. Попередній індикатор, який діяв з кінця 2019 року, становив 50 млн доларів.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз по розміру міжнародних резервів до кінця 2020 року з 29,3 млрд доларів 27,2 млрд доларів.