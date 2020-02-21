Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 24,45 гривен за доллар, курс в покупке до 24,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,43 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4200 - 24,4500 грн/доллар, евро 26,4083 - 26,4328 грн/евро, российский рубль 0,3794 - 0,3800 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4200 24,4500 EUR/UAH 26,4083 26,4328 RUB/UAH 0,3794 0,3800

Напомним, 20 февраля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4600 грн/доллар, евро 26,4397 - 26,4588 грн/евро, российский рубль 0,3827 - 0,3832 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,47 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 февраля установлен на таком уровне: 24,4777 гривен за 1 доллар (-0,0454 грн). При этом курс доллара на 20 февраля составляет 24,5231 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, экспертная миссия Международного валютного фонда 21 февраля приступила к переговорам с властями Украины.

Напомним, руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров 17 февраля снова обсуждали выполнение предварительных действий (prior actions) для принятия новой программы сотрудничества с МВФ на уровне Совета директоров фонда.