Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 21 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 24,45 гривень за долар, курс купівлі до 24,42 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 26,43 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,4200 - 24,4500 грн/долар, євро 26,4083 - 26,4328 грн/євро, російський рубль 0,3794 - 0,3800 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4200 24,4500 EUR/UAH 26,4083 26,4328 RUB/UAH 0,3794 0,3800

Нагадаємо, 20 лютого 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4600 грн/долар, євро 26,4397 - 26,4588 грн/євро, російський рубль 0,3827 - 0,3832 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,47 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 лютого встановлено на такому рівні: 24,4777 гривень за 1 долар (-0,0454 грн). При цьому курс долара на 20 лютого становить 24,5231 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, експертна місія Міжнародного валютного фонду 21 лютого приступила до переговорів з владою України.

Нагадаємо, керівництво Національного банку України і представники економічного блоку Кабінету міністрів 17 лютого знову обговорювали виконання попередніх дій (prior actions) для прийняття нової програми співпраці з МВФ на рівні Ради директорів фонду.