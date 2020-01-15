Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дешевше 24 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 15 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії продажу знизився на 3 копійки до 23,97 гривень за долар, курс купівлі до 23,95 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 26,67 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,9500 - 23,9700 грн/долар, євро 26,6442 - 26,6707 грн/євро, російський рубль 0,3896 - 0,3902 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9500 23,9700 EUR/UAH 26,6442 26,6707 RUB/UAH 0,3896 0,3902

Нагадаємо, 14 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9700 - 24,0000 грн/долар, євро 26,6594 - 26,6904 грн/євро, російський рубль 0,3906 - 0,3912 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,02 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 січня встановлено на такому рівні: 24,0257 гривень за 1 долар (+0,0982 грн). При цьому курс долара на 14 січня становить 23,9275 гривень за 1 долар.

Відзначимо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк проводить політику плаваючого курсу гривні до долара, та в 2020 році курс може помірно коливатися в обидві сторони, в тому числі і зміцнюватися.