Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется ниже уровня 23,30 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:50 24 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,26 гривен за доллар, курс в покупке до 23,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 25,78 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,2400 - 23,2600 грн/доллар, евро 25,7638 - 25,7860 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3745 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,2400 23,2600 EUR/UAH 25,7638 25,7860 RUB/UAH 0,3737 0,3745

Напомним, 23 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,2650 - 23,2800 грн/доллар, евро 25,7939 - 25,8082 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3741 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,27 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на таком уровне: 2327,5766 гривен за 100 долларов (-1,5459 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 23 декабря - 2329,122 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 22,9/23,1 грн.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует пересмотреть макропрогноз на 2020 год, в котором курс гривны к доллару сейчас зафиксирован на уровне 27 грн/доллар. Минэкономики прогнозирует, что курс будет более крепким.