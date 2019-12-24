Курс доллара на 24 декабря упал до нового минимума

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар упал до минимума с января 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,27 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на таком уровне: 2327,5766 гривен за 100 долларов (-1,5459 гривен).

При этом курс доллара на 23 декабря составляет 2329,122 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 23 декабря - 2329,122 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

bank.gov.ua

Напомним, 23 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейку до 23,28 гривен за доллар, курс в покупке до 23,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 25,79 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 декабря справочный курс на уровне 23,27 грн/доллар, понизив его по сравнению с 21 декабря (23,28). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года.

В то же время в обменных пунктах Украины 23 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 23,29 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 25,894 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,05 (23,10 - 21 декабря), продажи - 23,29 (23,34 - 21 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,45 (25,50 - 21 декабря), продажи - 25,89 (25,94 - 21 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,45 - 21 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 21 декабря) грн за 10 рублей.