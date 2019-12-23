Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется ниже уровня 23,30 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:50 23 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейку до 23,28 гривен за доллар, курс в покупке до 23,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 25,79 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,2650 - 23,2850 грн/доллар, евро 25,7822 - 25,7997 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3742 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,2650 23,2850 EUR/UAH 25,7822 25,7997 RUB/UAH 0,3737 0,3742

Напомним, 21 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,2700 - 23,3000 грн/доллар, евро 25,8233 - 25,8487 грн/евро, российский рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,29 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 декабря установлен на таком уровне: 2329,122 гривен за 100 долларов (-3,4064 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 21 декабря - 2332,5284 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 16-21 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 564,60 млн долларов, что на 140,5 млн долларов больше, чем неделей ранее (424,10 млн долларов).

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 22,9/23,1 грн.