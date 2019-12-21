Курс доллара немного снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется ниже уровня 23,30 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 21 декабря 2019 года снизился на 2 копейки до 23,30 гривен за доллар, курс в покупке до 23,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 25,84 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,2700 - 23,3000 грн/доллар, евро 25,8233 - 25,8487 грн/евро, российский рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,2700 23,3000 EUR/UAH 25,8233 25,8487 RUB/UAH 0,3746 0,3751

Напомним, 20 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,3000 - 23,3250 грн/доллар, евро 25,8233 - 25,8487 грн/евро, российский рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 21 декабря курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 23,34 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 25,94 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,10 (23,14 - 20 декабря), продажи - 23,34 (23,35 - 20 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,50 (25,64 - 20 декабря), продажи - 25,94 (25,99 - 20 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,45 (3,46 - 20 декабря), продажи 3,77 (3,77 - 20 декабря) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,29 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 декабря установлен на таком уровне: 2329,122 гривен за 100 долларов (-3,4064 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 21 декабря - 2332,5284 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.