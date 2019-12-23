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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси     23.12.2019 - 11:25
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар торгується нижче рівня 23,30 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 11:50 23 грудня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,28 гривень за долар, курс купівлі до 23,26 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 25,79 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,2650 - 23,2850 грн/долар, євро 25,7822 - 25,7997 грн/євро, російський рубль 0,3737 - 0,3742 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,2650

23,2850

EUR/UAH

25,7822

25,7997

RUB/UAH

0,3737

0,3742

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 21 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,2700 - 23,3000 грн/долар, євро 25,8233 - 25,8487 грн/євро, російський рубль 0,3746 - 0,3751 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,29 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 грудня встановлено на такому рівні: 2329,122 гривень за 100 доларів (-3,4064 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 21 грудня - 2332,5284 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 16-21 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 564,60 млн доларів, що на 140,5 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (424,10 млн доларів).

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 22,9/23,1 грн.

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку НБУ на 23 грудня опустив курс долара до нового мінімуму
Теми: Курс долара
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