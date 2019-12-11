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Межбанк открылся снижением курса доллара

Новости » Финансы     11.12.2019 - 10:45
Межбанк открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется около уровня 23,60 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 23,61 гривен за доллар, курс в покупке до 23,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,16 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,5950 - 23,6150 грн/доллар, евро 26,1479 - 26,1677 грн/евро, российский рубль 0,3710 - 0,3714 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,5950

23,6150

EUR/UAH

26,1479

26,1677

RUB/UAH

0,3710

0,3714

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, 10 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,6050 - 23,6450 грн/доллар, евро 26,1519 - 26,1939 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3720 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, практически не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 2368,9203 гривен за 100 долларов (+0,0692 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) не собирается сдерживать укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, поскольку это приведет к потере доверия как к НБУ, так и к национальной валюте.

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, можно ожидать достижения отметки в 23 гривны за доллар к концу месяца.

НБУ на 11 декабря немного повысил официальный курс доллара Курс доллара упал на закрытии межбанка
Темы: Курс доллара
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