Межбанк открылся снижением курса доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар торгуется около уровня 23,60 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 23,61 гривен за доллар, курс в покупке до 23,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,16 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,5950 - 23,6150 грн/доллар, евро 26,1479 - 26,1677 грн/евро, российский рубль 0,3710 - 0,3714 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,5950 23,6150 EUR/UAH 26,1479 26,1677 RUB/UAH 0,3710 0,3714

Напомним, 10 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,6050 - 23,6450 грн/доллар, евро 26,1519 - 26,1939 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3720 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, практически не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 декабря установлен на таком уровне: 2368,9203 гривен за 100 долларов (+0,0692 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) не собирается сдерживать укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, поскольку это приведет к потере доверия как к НБУ, так и к национальной валюте.

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, можно ожидать достижения отметки в 23 гривны за доллар к концу месяца.