Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар торгується біля рівня 23,60 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 грудня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 23,61 гривень за долар, курс купівлі до 23,59 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 26,16 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,5950 - 23,6150 грн/долар, євро 26,1479 - 26,1677 грн/євро, російський рубль 0,3710 - 0,3714 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,5950 23,6150 EUR/UAH 26,1479 26,1677 RUB/UAH 0,3710 0,3714

Нагадаємо, 10 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,6050 - 23,6450 грн/долар, євро 26,1519 - 26,1939 грн/євро, російський рубль 0,3712 - 0,3720 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, практично не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 2368,9203 гривень за 100 доларів (+0,0692 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) не збирається стримувати зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, оскільки це призведе до втрати довіри як до НБУ, так і до національної валюти.

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, можна очікувати досягнення позначки в 23 гривні за долар до кінця місяця.