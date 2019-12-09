Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 23,68 гривен за доллар, курс в покупке до 23,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,20 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,6600 - 23,6800 грн/доллар, евро 26,1774 - 26,2027 грн/евро, российский рубль 0,3710 - 0,3715 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,6600 23,6800 EUR/UAH 26,1774 26,2027 RUB/UAH 0,3710 0,3715

Напомним, 6 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,7000 - 23,7200 грн/доллар, евро 26,2145 - 26,2343 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3728 грн/рубль.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2019 года установил Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,72 гривен за доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 декабря установлен на таком уровне: 2372,4789 гривен за 100 долларов (-5,3248 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 6 декабря - 2387,7034 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ допускает очень существенное укрепление гривны в случае проведения реформ. В частности, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что после отказа восточно-европейских стран от политики фиксированного валютного курса и перехода к инфляционному таргетированию в 2000-х годах национальные валюты в какой-то период укреплялись в два и более раз.