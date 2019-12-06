Курс доллара продолжил падение на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар упал до уровня 23,70 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 6 декабря 2019 года снизился на 13 копеек до 23,72 гривен за доллар, курс в покупке до 23,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 26,23 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,7000 - 23,7200 грн/доллар, евро 26,2145 - 26,2343 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3728 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,7000 23,7200 EUR/UAH 26,2145 26,2343 RUB/UAH 0,3723 0,3728

Напомним, 5 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,82 - 23,85 грн/доллар, евро 26,4481 - 26,4735 грн/евро, российский рубль 0,3731 - 0,3741 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 6 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 14 копеек до 23,82 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 26,45 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,62 (23,78 - 5 декабря), продажи - 23,82 (23,96 - 5 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,10 (26,22 - 5 декабря), продажи - 26,45 (26,57 - 5 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 5 декабря), продажи 3,78 (3,77 - 5 декабря) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,72 гривен за доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 декабря установлен на таком уровне: 2372,4789 гривен за 100 долларов (-5,3248 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 6 декабря - 2387,7034 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.