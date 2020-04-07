Межбанк открылся снижением курс доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 29,49 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,1000 - 27,1300 грн/доллар, евро 29,4685 - 29,4984 грн/евро, российский рубль 0,3588 - 0,3594 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1000 27,1300 EUR/UAH 29,4685 29,4984 RUB/UAH 0,3588 0,3594

Напомним, 6 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1500 грн/доллар, евро 29,2625 - 29,3165 грн/евро, российский рубль 0,3552 - 0,3560 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,23 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 апреля установлен на таком уровне: 27,2365 гривен за 1 доллар (-0,1365 грн). При этом курс доллара на 3 апреля составляет 27,373 гривен за 1 доллар.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/27,0 грн.

Отметим, для выделения помощи Украине Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной радой закона о банках и внесения изменений в государственный бюджет Украины.