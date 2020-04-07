Міжбанк відкрився зниженням курс долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 7 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,13 гривень за долар, курс купівлі до 27,10 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 29,49 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1300 грн/долар, євро 29,4685 - 29,4984 грн/євро, російський рубль 0,3588 - 0,3594 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1000 27,1300 EUR/UAH 29,4685 29,4984 RUB/UAH 0,3588 0,3594

Нагадаємо, 6 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1500 грн/долар, євро 29,2625 - 29,3165 грн/євро, російський рубль 0,3552 - 0,3560 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,23 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 квітня встановлено на такому рівні: 27,2365 гривень за 1 долар (-0,1365 грн). При цьому курс долара на 3 квітня становить 27,373 гривень за 1 долар.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/27,0 грн.

Відзначимо, для виділення допомоги Україні Міжнародний валютний фонд очікує остаточного прийняття Верховною радою закону про банки та внесення змін до державного бюджету України.