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Межбанк открылся ростом курса доллара в начале недели

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Украина, Понедельник 24 января 2022 10:31
Межбанк открылся ростом курса доллара в начале недели Фото: курс доллара вырос на 8 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:20 24 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 8 копеек до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке - 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 32,04 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,2900 - 28,3100 грн/доллар, евро 32,0299 - 32,0469 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара в начале недели

Напомним, 21 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2150 - 28,2350 грн/доллар, евро 32,0212 - 32,0439 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3664 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,31 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.

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