Курс доллара на межбанке упал на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 21 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал на 11 копеек до 28,23 гривен за доллар, курс в покупке до 28,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,04 гривен за евро.