Курс доллара на межбанке упал на 10 копеек
Курс доллара на межбанке в продаже 21 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал на 11 копеек до 28,23 гривен за доллар, курс в покупке до 28,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 32,04 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2150 - 28,2350 грн/доллар, евро 32,0212 - 32,0439 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3664 грн/рубль.
Напомним, 20 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,3200 - 28,3400 грн/доллар, евро 32,1262 - 32,1488 грн/евро, российский рубль 0,3699 - 0,3703 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара снижается третий день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 24 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,31 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.