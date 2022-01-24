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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара на початку тижня

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Україна, Понеділок 24 січня 2022 10:31
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара на початку тижня Фото: курс долара виріс на 8 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:20 24 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 8 копійок до 28,31 гривень за долар, курс в покупці - 28,29 гривень за долар. Курс євро у продажу не змінився-32,04 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,2900 - 28,3100 грн/долар, євро 32,0299 - 32,0469 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3643 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара на початку тижня

Нагадаємо, 21 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2150 - 28,2350 грн/долар, євро 32,0212 - 32,0439 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3664 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,31 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчої очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

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