Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 11 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 5 копеек до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,81 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 27,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 31,7929 - 31,8156 грн/евро, российский рубль 0,3727 - 0,3731 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,87 гривен за доллар. Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.