Курс доллара упал еще на 10 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,87 гривен за доллар. Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 27,8756 гривен за 1 доллар (-0,1039 грн). При этом курс доллара на 10 февраля составляет: 27,9795 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился после роста накануне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 2 копейки до 27,92 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,91 гривен за евро.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.