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Курс доллара упал еще на 10 копеек

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Украина, Четверг 10 февраля 2022 15:39
Курс доллара упал еще на 10 копеек Фото: курс доллара снизился на 10 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,87 гривен за доллар. Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 27,8756 гривен за 1 доллар (-0,1039 грн). При этом курс доллара на 10 февраля составляет: 27,9795 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал еще на 10 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился после роста накануне.

Курс доллара упал еще на 10 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 2 копейки до 27,92 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,91 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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