Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 11 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 5 копійок до 27,96 гривень за долар, курс в покупці до 27,94 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,81 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 31,7929 - 31,8156 грн/євро, російський рубль 0,3727 - 0,3731 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар. Курс знизився на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.