Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 33,23 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,2122 - 33,2360 грн/евро, российский рубль 0,3599 - 0,3601 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 апреля установлен на таком уровне: 27,9094 гривен за 1 доллар (-0,0674 грн). При этом курс доллара на 9 апреля составляет: 27,9768 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение двух дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.