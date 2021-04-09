Межбанк закрылся курсом доллара ниже 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 9 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,93 гривен за доллар, курс в покупке - 27,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,19 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Напомним, 8 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9100 - 27,9300 грн/доллар, евро 33,2101 - 33,2311 грн/евро, российский рубль 0,3629 - 0,3633 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9100 - 27,9300 грн/доллар, евро 33,1766 - 33,1975 грн/евро, российский рубль 0,3605 - 0,3610 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,90 гривен за доллар. Курс снизился на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 апреля установлен на таком уровне: 27,9094 гривен за 1 доллар (-0,0674 грн). При этом курс доллара на 9 апреля составляет: 27,9768 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение двух дней подряд.