Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется выше уровня 28,30

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 28,32 гривен за доллар, курс в покупке до 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,92 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2850 - 28,3200 грн/доллар, евро 32,9014 - 32,9276 грн/евро, российский рубль 0,3622 - 0,3628 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2850 28,3200 EUR/UAH 32,9014 32,9276 RUB/UAH 0,3622 0,3628

Отметим, 25 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,2900 - 28,3150 грн/доллар, евро 32,9154 - 32,9416 грн/евро, российский рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль. Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, по прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что восстановление бизнес-активности в Украине обычно происходит в третьем квартале года. Это почти всегда приводит к увеличению спроса на валюту и росту курса доллара к гривне.