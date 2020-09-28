ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Межбанк открылся ростом курса доллара

Киев, Понедельник 28 сентября 2020 10:10
Межбанк открылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар торгуется выше уровня 28,30

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копейки до 28,32 гривен за доллар, курс в покупке до 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,92 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2850 - 28,3200 грн/доллар, евро 32,9014 - 32,9276 грн/евро, российский рубль 0,3622 - 0,3628 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2850

28,3200

EUR/UAH

32,9014

32,9276

RUB/UAH

0,3622

0,3628

Межбанк открылся ростом курса доллара

Отметим, 25 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,2900 - 28,3150 грн/доллар, евро 32,9154 - 32,9416 грн/евро, российский рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль. Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, по прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что восстановление бизнес-активности в Украине обычно происходит в третьем квартале года. Это почти всегда приводит к увеличению спроса на валюту и росту курса доллара к гривне.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Экономика Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь