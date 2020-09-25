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Межбанк закрылся ростом курса доллара

Киев, Пятница 25 сентября 2020 17:07
Межбанк закрылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара превысил уровень 28,30 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 25 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке до 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,94 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,2900 - 28,3150 грн/доллар, евро 32,9154 - 32,9416 грн/евро, российский рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2900

28,3150

EUR/UAH

32,9154

32,9416

RUB/UAH

0,3619

0,3624

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Отметим, торги по доллару на межбанке 24 сентября 2020 года закрылись в диапазоне 28,2650 - 28,2850 грн/доллар, евро 32,8919 - 32,9124 грн/евро, российский рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс менее чем на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 сентября установлен на таком уровне: 28,2673 гривен за 1 доллар (+0,0186 грн). При этом курс доллара на 25 сентября составляет 28,2487 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с января 2019 года.

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