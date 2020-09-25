Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара превысил уровень 28,30 гривен
Курс доллара на межбанке в продаже 25 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке до 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,94 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,2900 - 28,3150 грн/доллар, евро 32,9154 - 32,9416 грн/евро, российский рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
28,2900
|
28,3150
|
EUR/UAH
|
32,9154
|
32,9416
|
RUB/UAH
|
0,3619
|
0,3624
Отметим, торги по доллару на межбанке 24 сентября 2020 года закрылись в диапазоне 28,2650 - 28,2850 грн/доллар, евро 32,8919 - 32,9124 грн/евро, российский рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс менее чем на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 28 сентября установлен на таком уровне: 28,2673 гривен за 1 доллар (+0,0186 грн). При этом курс доллара на 25 сентября составляет 28,2487 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с января 2019 года.