Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується вище рівня 28,30

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 27 вересня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 0,5 копійки до 28,32 гривень за долар, курс купівлі до 28,28 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 32,92 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2850 - 28,3200 грн/долар, євро 32,9014 - 32,9276 грн/євро, російський рубль 0,3622 - 0,3628 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2850 28,3200 EUR/UAH 32,9014 32,9276 RUB/UAH 0,3622 0,3628

Відзначимо, 25 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: 28,2900 - 28,3150 грн/долар, євро 32,9154 - 32,9416 грн/євро, російський рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль. Національний банк України (НБУ) на 28 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, за прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що відновлення бізнес-активності в Україні зазвичай відбувається в третьому кварталі року. Це майже завжди призводить до збільшення попиту на валюту і зростання курсу долара до гривні.