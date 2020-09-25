В НБУ назвали причины роста курса доллара в сентябре

Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Осенняя девальвация - обычное явление для Украины

Восстановление бизнес-активности в Украине обычно происходит в третьем квартале года. Это почти всегда приводит к увеличению спроса на валюту и росту курса доллара к гривне.

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметил Сологуб, с точки зрения сезонных тенденций на валютном рынке, "за исключением прошлого года, который немножко специфический получился, во все годы до этого девальвация происходила в третьем квартале".

По его словам, девальвация происходила иногда в сентябре, иногда в августе. "И на самом деле темпы были больше, чем те, которые сейчас мы видим в сентябре. Там было где-то 5% девальвации за месяц", - сказал он.

Комментируя тенденции 2020 года, Сологуб отметил:

"Я думаю, что в этом году так получилось: восстановление бизнес-активности в сентябре совпало с тем, что люди начали думать, что у Нацбанка что-то поменялось. Они начали думать: "Раз нам осенью нужно будет покупать валюту, то давайте сделаем это сейчас", и, соответственно, спрос вырос. Возможно, кто-то со стороны предложения решил, что нужно подождать пару недель и продать по высокому курсу".

Напомним, по данным НБУ, девальвация гривны в сентябре 2020 года была вызвана тем, что увеличился спрос на валюту со стороны импортеров. Для сглаживания колебаний Национальный банк Украины возобновил интервенции по продаже валюты.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что НБУ продолжает придерживаться политики плавающего валютного курса, а курс гривны к доллару будет двигаться в обе стороны в зависимости от ситуации на рынке.