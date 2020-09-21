Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,20 гривен за доллар, курс в покупке до 28,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 33,45 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1800 - 28,2000 грн/доллар, евро 33,4271 - 33,4508 грн/евро, российский рубль 0,3720 - 0,3725 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,1800 28,2000 EUR/UAH 33,4271 33,4508 RUB/UAH 0,3720 0,3725

Отметим, 18 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1750 - 28,1950 грн/доллар, евро 33,3394 - 33,3631 грн/евро, российский рубль 0,3726 - 0,3730 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,17 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. По прогнозу, доллар преодолеет уровень в 28,50 гривен.

Напомним, Национальный банк Украины возобновил продажу валюты для поддержки курса гривны впервые с конца июля. НБУ в течение недели 14-18 сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 71,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.