ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ возобновил продажу валюты для поддержки курса гривны

Киев, Пятница 18 сентября 2020 16:54
НБУ возобновил продажу валюты для поддержки курса гривны
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Впервые с конца июля НБУ продавал валюту на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 14-18 сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 71,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ впервые с конца июля продавал валюту на межбанке для поддержки курса гривны.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4509,40 млн долларов и продал на 3362,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1217,60 млн долларов.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,17 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с конца марта 2020 года. Выше курс в этом году был только 30 марта (28,18 гривен за доллар), когда доллар резко вырос в условиях острой фазы коронакризиса.

Напомним, Минэкономики улучшило ожидания на 2020 год по курсу доллара. Министерство ожидает, что среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар (в официальном прогнозе - 29,5 гривен за доллар), концу года - 28,3 гривен +/- 1 гривна (в официальном прогнозе - 30 гривен за доллар).

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Экономика курс НБУКурс доллараМежбанк
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь