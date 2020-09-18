Курс доллара продолжил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 28,20 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 18 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 14 копейки до 28,19 гривен за доллар, курс в покупке до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,36 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1750 - 28,1950 грн/доллар, евро 33,3394 - 33,3631 грн/евро, российский рубль 0,3726 - 0,3730 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,1750 28,1950 EUR/UAH 33,3394 33,3631 RUB/UAH 0,3726 0,3730

Отметим, 17 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,1300 - 28,1500 грн/доллар, евро 33,2159 - 33,2395 грн/евро, российский рубль 0,3735 - 0,3739 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,17 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 сентября установлен на таком уровне: 28,1718 гривен за 1 доллар (+0,0591 грн). При этом курс доллара на 18 сентября составляет 28,1127 гривен за 1 доллар.