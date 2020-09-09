Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,83 гривен за доллар, курс в покупке до 27,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,76 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8100 - 27,8300 грн/доллар, евро 32,7434 - 32,7614 грн/евро, российский рубль 0,3657 - 0,3661 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8100 27,8300 EUR/UAH 32,7434 32,7614 RUB/UAH 0,3657 0,3661

Отметим, торги по доллару на межбанке 8 сентября 2020 года закрылись в диапазоне 27,7600 - 27,7800 грн/доллар, евро 32,7012 - 32,7248 грн/евро, российский рубль 0,3631 - 0,3636 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,80 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, по прогнозу группы ICU, в сентябре может увеличиться спрос на валюту со стороны импортеров, которые более активно будут пополнять складские запасы с началом нового учебного года и сезона бизнес-активности. Курс будет колебаться в пределах 27,5-28 грн/доллар.

Как свидетельствуют прогнозы финансовых аналитиков, опрошенных РБК-Украина, в данный момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко упасть в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.