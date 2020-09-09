Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 вересня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,83 гривень за долар, курс купівлі до 27,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 32,76 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8100 - 27,8300 грн/долар, євро 32,7434 - 32,7614 грн/євро, російський рубль 0,3657 - 0,3661 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8100 27,8300 EUR/UAH 32,7434 32,7614 RUB/UAH 0,3657 0,3661

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 8 вересня 2020 року закрилися в діапазоні 27,7600 - 27,7800 грн/долар, євро 32,7012 - 32,7248 грн/євро, російський рубль 0,3631 - 0,3636 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, за прогнозом групи ICU, у вересні може збільшитися попит на валюту з боку імпортерів, які більш активно будуть поповнювати складські запаси з початком нового навчального року і сезону бізнес-активності. Курс буде коливатися в межах 27,5-28 грн/долар.

Як свідчать прогнози фінансових аналітиків, опитаних РБК-Україна, в даний момент приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко впасти у разі політичної кризи або чергового локдауна з-за коронавіруса.