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Девальвация гривны в сентябре: аналитик назвал причины

Киев, Вторник 08 сентября 2020 13:23
Девальвация гривны в сентябре: аналитик назвал причины
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Увеличение спроса и выплаты по гособлигациям привели к ослаблению гривны

В сентябре может увеличиться спрос на валюту со стороны импортеров, которые более активно будут пополнять складские запасы с началом нового учебного года и сезона бизнес-активности. Поэтому НБУ может даже выходить на рынок с продажей валюты, чтобы сдерживать колебания курса доллара.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Мы ожидаем, что курс будет тяготеть к ослаблению и в дальнейшем, но при участии НБУ на рынке останется крепче 28 грн/доллар и будет колебаться в пределах 27,5-28 грн/доллар", - отметил аналитик.

Как напомнил Котович, начало сентября охарактеризовалось выплатой процентов по ОВГЗ и в значительной степени в пользу нерезидентов по 5-летниму выпуску облигаций.

"Поэтому, несомненно, спрос на валюту несколько возрос и спровоцировал ослабление гривны до 27.71 грн/доллар по итогам недели", - добавил он.

НБУ только в пятницу вышел на валютный рынок с интервенциями по покупке валюты на сумму 11,5 млн долларов. Это наименьший объем покупки валюты за неделю в этом году, за исключением недель, когда НБУ вообще не покупал валюту. Аналогичный объем интервенций был в конце мая прошлого года.

Как отметил аналитик, с началом нового месяца курс гривны ослаб и на этой неделе может заставить НБУ удовлетворять избыточный спрос и продавать валюту из резервов.

"Мы ожидаем, что курс будет колебаться в пределах коридора 27,5-28 грн/доллар", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 31 августа - сентября 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 11,50 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенции по продаже валюты.

Как свидетельствуют прогнозы финансовых аналитиков, опрошенных РБК-Украина, в данный момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко упасть в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.

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