Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 27,50 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,49 гривен за доллар, курс в покупке до 27,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,48 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,4600 - 27,4900 грн/доллар, евро 32,4467 - 32,4821 грн/евро, российский рубль 0,3681 - 0,3694 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4600 27,4900 EUR/UAH 32,4467 32,4821 RUB/UAH 0,3681 0,3694

Отметим, 21 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4300 - 27,4600 грн/доллар, евро 32,2467 - 32,2819 грн/евро, российский рубль 0,3659 - 0,3664 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,39 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 17-21 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 129,50 млн долларов.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, сократив ее почти в два раза по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 223 млн долларов.

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,6 грн.