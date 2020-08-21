Межбанк закрылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова подорожал до уровня 27,45 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 21 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 27,46 гривен за доллар, курс в покупке до 27,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 32,28 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4300 - 27,4600 грн/доллар, евро 32,2467 - 32,2819 грн/евро, российский рубль 0,3659 - 0,3664 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4300 27,4600 EUR/UAH 32,2467 32,2819 RUB/UAH 0,3659 0,3664

Отметим, 20 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3550 - 27,3800 грн/доллар, евро 32,3691 - 32,3987 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3704 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 21 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,54 гривен за доллар. Курс евро снизился на 13 копеек до 32,58 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,27 (27,32 - 20 августа), продажи - 27,54 (27,63 - 20 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,11 (32,22 - 20 августа), продажи - 32,58 (32,71 - 20 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,45 - 20 августа), продажи 3,82 (3,82 - 20 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,39 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 августа установлен на таком уровне: 27,3942 гривен за 1 доллар (-0,087 грн). При этом курс доллара на 21 августа составляет 27,4812 гривен за 1 доллар.