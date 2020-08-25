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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 10:39
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар піднявся до рівня 27,50 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,49 гривень за долар, курс купівлі до 27,36 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 32,48 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,4600 - 27,4900 грн/долар, євро 32,4467 - 32,4821 грн/євро, російський рубль 0,3681 - 0,3694 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,4600

27,4900

EUR/UAH

32,4467

32,4821

RUB/UAH

0,3681

0,3694

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Зазначимо, 21 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,4300 - 27,4600 грн/долар, євро 32,2467 - 32,2819 грн/євро, російський рубль 0,3659 - 0,3664 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,39 гривень за долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 17-21 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 129,50 млн доларів.

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, скоротивши її майже в два рази в порівнянні з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 223 млн доларів.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,3/27,6 грн.

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