Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется возле уровня 27,70

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 27,00 гривен за доллар, курс в покупке до 27,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,55 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,6800 - 27,7000 грн/доллар, евро 32,5350 - 32,5558 грн/евро, российский рубль 0,3768 - 0,3772 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6800 27,7000 EUR/UAH 32,5350 32,5558 RUB/UAH 0,3768 0,3772

Отметим, 28 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6250 - 27,6450 грн/доллар, евро 32,4731 - 32,4966 грн/евро, российский рубль 0,3813 - 0,3818 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,68 гривен за доллар, что на 0,2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Отметим, Кабинет министров одобрил "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы", согласно котрому обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против искусственной девальвации гривны, отметив, что курс регулируется рынком.