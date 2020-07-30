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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Київ, Четвер 30 липня 2020 10:36
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар коливається біля рівня 27,70

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 6 копійок до 27,00 гривень за долар, курс купівлі до 27,64 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 32,55 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6800 - 27,7000 грн/долар, євро 32,5350 - 32,5558 грн/євро, російський рубль 0,3768 - 0,3772 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,6800

27,7000

EUR/UAH

32,5350

32,5558

RUB/UAH

0,3768

0,3772

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Відзначимо, 28 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,6250 - 27,6450 грн/долар, євро 32,4731 - 32,4966 грн/євро, російський рубль 0,3813 - 0,3818 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар, що на 0,2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Відзначимо, Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки", згідно котрому обмінний курс протягом 2021 року в середньому становитиме 29,1 гривень за долар, на кінець року - 28,8 гривень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив проти штучної девальвації гривні, зазначивши, що курс регулюється ринком.

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