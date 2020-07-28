Шмыгаль выступил против искусственной девальвации гривны

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Правительство не будет требовать от НБУ "особой эмиссии" гривны

Кабинет министров не обсуждает с Национальным банком вопросы роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции. Курс должен устанавливаться рынком.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в ходе поездки в Полтавскую область, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монетарную политику. Его основные цели - сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовой стабильности в стране", - сказал он.

Как отметил Шмыгаль, после того, как в НБУ сменился глава "вы видели удачное размещение облигаций государственного займа в тандеме с Минфином".

По его словам, на сегодня и правительство и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.

При этом он заявил, что правительство "интересует развитие промышленности, инвестиции в промышленность… но это не предмет дискуссий о дополнительной или особой эмиссии денег".

"Это не предмет того, что должен быть курс искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком, это очень важно", - добавил премьер.

Отметим, согласно прогнозу правительства Украины курс в 2020 году должен составить 30 грн/доллар.

На основании этого курса рассчитаны доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных пошлин.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" в середине июля 2020 года, работой Кабинета министров удовлетворены 9%, респондентов, работу премьер-министра Дениса Шмыгаля одобряют 12%, ему доверяют 11% украинцев.