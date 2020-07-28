ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Шмыгаль выступил против искусственной девальвации гривны

Вторник 28 июля 2020 14:32
Шмыгаль выступил против искусственной девальвации гривны
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство не будет требовать от НБУ "особой эмиссии" гривны

Кабинет министров не обсуждает с Национальным банком вопросы роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции. Курс должен устанавливаться рынком.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в ходе поездки в Полтавскую область, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монетарную политику. Его основные цели - сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовой стабильности в стране", - сказал он.

Как отметил Шмыгаль, после того, как в НБУ сменился глава "вы видели удачное размещение облигаций государственного займа в тандеме с Минфином".

По его словам, на сегодня и правительство и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.

При этом он заявил, что правительство "интересует развитие промышленности, инвестиции в промышленность… но это не предмет дискуссий о дополнительной или особой эмиссии денег".

"Это не предмет того, что должен быть курс искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком, это очень важно", - добавил премьер.

Отметим, согласно прогнозу правительства Украины курс в 2020 году должен составить 30 грн/доллар.

На основании этого курса рассчитаны доходы государственного бюджета, в частности, от акцизов и таможенных пошлин.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг" в середине июля 2020 года, работой Кабинета министров удовлетворены 9%, респондентов, работу премьер-министра Дениса Шмыгаля одобряют 12%, ему доверяют 11% украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Кабинет Министров УкраиныНациональный банк УкраиныКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь