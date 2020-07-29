Курс доллара снизился на межбанке

Доллар подешевел на 9 копеек
Курс доллара на межбанке в продаже 29 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 27,64 гривен за доллар, курс в покупке до 27,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 32,49 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6250 - 27,6450 грн/доллар, евро 32,4731 - 32,4966 грн/евро, российский рубль 0,3813 - 0,3818 грн/рубль.
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Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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27,6250
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27,6450
|
EUR/UAH
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32,4731
|
32,4966
|
RUB/UAH
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0,3813
|
0,3818
Отметим, 27 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7100 - 27,7300 грн/доллар, евро 32,5121 - 32,5245 грн/евро, российский рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.
В обменных пунктах Украины сегодня, 29 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,81 гривен за доллар. Курс евро вырос на 7 копеек до 32,59 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,58 (27,51 - 28 июля), продажи - 27,81 (27,78 - 28 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,02 (31,94 - 28 июля), продажи - 32,59 (32,52 - 28 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,50 (3,50 - 28 июля), продажи 3,90 (3,94 - 28 июля) грн за 10 рублей.
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,68 гривен за доллар, что на 0,2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на таком уровне: 27,6867 гривен за 1 доллар (+0,0016 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 27,6851 гривен за 1 доллар.