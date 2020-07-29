Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 29 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 27,64 гривен за доллар, курс в покупке до 27,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 32,49 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6250 - 27,6450 грн/доллар, евро 32,4731 - 32,4966 грн/евро, российский рубль 0,3813 - 0,3818 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6250 27,6450 EUR/UAH 32,4731 32,4966 RUB/UAH 0,3813 0,3818

Отметим, 27 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7100 - 27,7300 грн/доллар, евро 32,5121 - 32,5245 грн/евро, российский рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,81 гривен за доллар. Курс евро вырос на 7 копеек до 32,59 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,58 (27,51 - 28 июля), продажи - 27,81 (27,78 - 28 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,02 (31,94 - 28 июля), продажи - 32,59 (32,52 - 28 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,50 (3,50 - 28 июля), продажи 3,90 (3,94 - 28 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,68 гривен за доллар, что на 0,2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на таком уровне: 27,6867 гривен за 1 доллар (+0,0016 грн). При этом курс доллара на 28 июля составляет 27,6851 гривен за 1 доллар.