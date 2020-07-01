Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 26,77 гривен за доллар, курс в покупке до 26,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 30,04 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,7500 - 26,7700 грн/доллар, евро 30,0242 - 30,0439 грн/евро, российский рубль 0,3767 - 0,3773 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7500 26,7700 EUR/UAH 30,0242 30,0439 RUB/UAH 0,3767 0,3773

Отметим, торги по доллару на межбанке 30 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6900 - 26,7100 грн/доллар, евро 29,9141 - 29,9365 грн/евро, российский рубль 0,3850 - 0,3754 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели незначительное снижение курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

Как сообщило РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 22-26 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 424,50 млн долларов.

Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком достигла 922,0 млн долларов.