Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 1 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 26,77 гривень за долар, курс купівлі до 26,75 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,04 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,7500 - 26,7700 грн/долар, євро 30,0242 - 30,0439 грн/євро, російський рубль 0,3767 - 0,3773 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7500 26,7700 EUR/UAH 30,0242 30,0439 RUB/UAH 0,3767 0,3773

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 30 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6900 - 26,7100 грн/долар, євро 29,9141 - 29,9365 грн/євро, російський рубль 0,3850 - 0,3754 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,66 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

Як повідомило РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 22-26 червня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 424,50 млн доларів.

Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком досягла 922,0 млн доларів.