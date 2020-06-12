Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,72 гривен за доллар, курс в покупке до 26,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 30,21 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6900 - 26,7200 грн/доллар, евро 30,1837 - 30,2176 грн/евро, российский рубль 0,3815 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6900 26,7200 EUR/UAH 30,1837 30,2176 RUB/UAH 0,3815 0,3825

Торги по доллару на межбанке 11 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6600 - 26,6900 грн/доллар, евро 30,3310 - 30,3652 грн/евро, российский рубль 0,3841 - 0,3848 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,59 гривен за доллар.

Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий назвал причины снижения курса доллара в последнее время.

Согласно прогнозу аналитиков, курс гривны на этой неделе может достигнуть уровня 26,5 грн/доллар и продолжить движение в сторону 26 грн/доллар.