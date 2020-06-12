Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 26,72 гривень за долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 30,21 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6900 - 26,7200 грн/долар, євро 30,1837 - 30,2176 грн/євро, російський рубль 0,3815 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6900 26,7200 EUR/UAH 30,1837 30,2176 RUB/UAH 0,3815 0,3825

Торги по долару на міжбанку 11 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6600 - 26,6900 грн/долар, євро 30,3310 - 30,3652 грн/євро, російський рубль 0,3841 - 0,3848 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,59 гривень за долар.

Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій назвав причини зниження курсу долара останнім часом.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс гривні на цьому тижні може досягти рівня 26,5 грн/долар і продовжити рух у бік 26 грн/долар.